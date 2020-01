Humberto Suazo tras ser presentando en Santa Cruz: 'Me di cuenta que aún me quedaba fútbol'

Humberto Suazo fue presentado como nuevo refuerzo de Deportes Santa Cruz para la próxima temporada.

El delantero que militó en San Antonio Unido el campeonato pasado conversó con CDF sobre las ganas de poder mostrar su mejor versión en el cuadro rancagüino. "Me di cuenta que todavía me queda fútbol. Lo conversamos con la familia, que son muy futboleros, y estoy muy contento. Agradecido de que se me abrieron las puertas en esta división, así que espero prepararme bien para darle alegrías a la gente de Santa Cruz".

Sobre porque decidió jugar en Santa Cruz confesó que influyó la presencia de Osvaldo Hurtado. "Quería jugar un año más y se abrió esta posibilidad, tenía muchas ganas de seguir jugando. Lamentablemente en San Antonio no se había dado nada y al profe Hurtado lo conozco desde los 15 años en Católica".

El delantero viene de jugar en San Antonio Unido la temporada pasada donde cumplió una destacada actuación.