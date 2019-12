Hugo Vilches tras su sorpresivo despido de Curicó: 'No había convencimiento real para traernos'

Hugo Vilches fue protagonista de las noticias deportivas tras ser notificado que no seguirá en la banca de Curicó Unido.

El técnico solo alcanzó a dirigir un encuentro en el torneo local (fue derrota) y no pudo mostrar su trabajo en cancha.

En conversación con La Cuarta, Vilches señaló que están impactados por la noticia. "El cuerpo técnico está sorprendido, dolido. No hubo posibilidad de demostrar en cancha el trabajo que podíamos hacer. Estamos impactados".

El entrenador aseguró que tras la medida, no hubo un interés real por contar con sus servicios. "No había convencimiento real para traernos, quizás hay una pugna interna dentro del club, lo que no nos permitía tener credibilidad".

Vilches aseguró que sienten que no es la forma de tratar a su cuerpo técnico. "Sentimos que no es la forma de tratar a las personas. Todos tenemos un prestigio que queremos defender cada día. Acá no hubo respeto. Yo me he manifestado en favor del movimiento social, ojalá que eso no haya influido en la decisión del club".