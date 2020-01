Hugo Droguett calificó de injusto el ascenso de Santiago Wanderers y el formato de la liguilla

Deportes Temuco avanzó a las semifinales de la liguilla de Primera B, luego de vencer por 2-0 a Cobreloa.

Tras el encuentro, Hugo Droguett analizó el formato del octagonal para definir al segundo equipo que volverá a la división de honor. El ex jugador de Universidad de Concepción aseguró que fue injusto el ascenso de Santiago Wanderers. "En primera B el campeonato no estaba decidido, entonces al haber ese enredo, ellos fueron a la reunión y dijeron que Wanderers no podía jugar y que existían amenazas, después salieron llorando y ganaron un poco al subir en secretaría. Es un poco injusto pero ya fue así, nos toca jugar de esta manera y bueno esperamos llegar hasta Serena".

El ganador de esta liguilla se enfrentará al cuadro papayero para definir al segundo ascendido. El mediocampista también calificó de injusta esta situación. "Serena me parece que también debería estar metido acá, en Primera B no estaba nada decidido, habían partidos muy claves, no se sabía quiénes iban a subir directo y quiénes iban a estar en la liguilla para tener la opción de poder subir, pero se dio de esa manera. Ya estamos acá, hay que jugarlo, justo o injusto para algunos, pero ya estamos acá", sentenció.

El cuadro Pije enfrentará a Ñublense en las semifinales del torneo, este miércoles a las 20:30 horas en el estadio Nacional.