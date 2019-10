Huaquipán y el mensaje para Valdivia: 'Si estuviera jugando lo tendría en la banca'

Francisco Huaquipán repasó parte de su carrera en conversación con AS Chile y en ese contexto, le terminó mandando un duro mensaje a Jorge Valdivia, quien actualmente es futbolista de Colo Colo.

En el marco del 5to aniversario de Diario AS, recordamos esta entrevista, donde fue consultado sobre cómo sintió que fue su carrera, el exvolante comentó al medio que "tuve ofrecimientos del Rayo Vallecano, Colón de Santa Fe, Racing de Santander, pero por ser joven, estar en Colo Colo, salir en todos lados, te nublai, se te suben los humos a la cabeza, vacilai, compartís. No tuve un control, si alguien me hubiese dicho cómo eran las cosas hubiese sido diferente, pero no hubo nadie".

En esa línea agregó: "Tuve cinco empresarios, no los voy a nombrar porque todos son conocidos, pero ninguno trató de controlarme. No pido que estén como niñeros, pero sabían cómo era mi pasado, sabían que era de calle, que fui poco al colegio. Sin embargo, así y todo tengo cuarto medio, mi negocio, una hija a punto de terminar tecnología médica, un hijo ingeniero civil y otro que quiere ser futbolista. Hace cuatro años dije 'ya no fui millonario gracias al fútbol, tengo que pensar distinto".

Respecto a si pudo ser ser el "10" de la Roja de Marcelo Bielsa, indicó: "Sí, de todas maneras. Creo que estando bien física y mentalmente hubiese sido titular sin problemas. Un jugador talentoso como yo, bien preparado, puede llegar a ser el mejor".

Y si ahora estuvieras jugando, ¿serías titular en la selección?

"Sin desmerecer a Jorge Valdivia, creo que lo habría dejado en la banca. No sé si seré más o menos que él, pero mi talento se respeta mucho y creo que tengo derecho a decir estas palabras", cerró Huaiquipán.