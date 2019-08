Hope Solo se volvió a rendir a los pies de Christiane Endler

La Roja Femenina regresó a las canchas. Tras su periplo por la Copa del Mundo de Francia, hace algunos meses, la categoría adulta de la Selección Chilena Femenina disputó un partido amistoso ante su par de Costa Rica, encuentro que ganó por la cuenta mínima.

Pese a la buena imagen que volvió a dejar la escuadra que dirige el entrenador José Letelier, quien se llevó los aplusos de los hinchas, tanto en el estadio como en redes sociales, fue Christiane Endler.

La portera y capitana del equipo se lució con grandes intervenciones para evitar el gol de las centroamericanas y así asegurar el nombre de Chile en la final del cuadrangular que se disputa en Brasil, donde precisamente enfrentará a las locales.

Tal como pasó en la Copa del Mundo de Francia, la exportera norteamericana Hope Solo, se volvió a rendir a los pies de la chilena y aplaudió las tapadas que realizó Endler ante Costa Rica: "posiciones, tiempo de reacción y fuerza... continúa el dominio que mostró durante la Copa del Mundo y ahora por el PSG", escribió en su cuenta de Twitter.

Positions, reaction time and strength... @TIANEendler continuing the dominance she showed during the World Cup for @PSG_Feminines https://t.co/6rMiYOy3UN