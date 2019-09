Hope Solo no tiene dudas: 'Endler debería haber recibido el premio a la mejor arquera del mundial'

La exposición mundial que alcanzó Christiane Endler tras la Copa del Mundo de Francia no tiene precedentes. La portera y capitana de la Selección Chilena Femenina sigue sumando loas, y esta vez lo hizo, nuevamente, por parte de Hope Solo.

La exportera de la selección norteamericana de fútbol femenino volvió a valorar la actuación de Endler: "debería haber recibido el premio a la mejor arquera del mundial, pero entiendo que no pudo ser porque no pasó de fase", partió comentando la arquera en entrevista con El Mercurio.

Respecto a la nominación de Endler a los "The Best" de la FIFA, Solo aseveró que: "es absolutamente necesario y merecido. Tiene estilo, tiene personalidad, es rápida, se cuida, es talentosa y tiene estatura. Es buena por arriba y por abajo y tiene buena distribución del juego. Para mí, no tiene debilidades", comentó.

Durante la Copa del Mundo, Solo explotó contra algunas críticas en redes sociales, que decían que al fútbol femenino deberían achicarles los arcos: "ella (Endler) cubre igual de bien la portería que cualquier hombre. Puede hacer lo que cualquier arquero hombre hace en la portería", lanzó.

"Endler tiene el talento y las habilidades para mantener ese nivel. Creo que tiene la mentalidad y el foco para poder hacer una carrera larga. Me gustaría que la selección chilena siga creciendo", cerró la exportera.