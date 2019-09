Histórico e insólito: Flamengo goleó 56-0 a Greminho por el torneo femenino carioca

Poco a poco el fútbol femenino se comienza a ocupar el lugar que siempre debió y en Brasil un partido histórico se cerró con contundencia por el Campeonato Carioca Femenino.

Esto porque el Flamengo Femenil superó por 56-0 a las chicas del Greminho. No se completaba el primer minutos, cuando el "Fla" ya se ponía en vantaja. Tras los primeros 45 minutos, el marcador indicaba un insólito 29-0.

En el regreso al complemento, el marcador solo se abultó más y dejaron datos para la historia en el fútbol femenino brasileño. Flamengo cerró en 56-0 tras los noventa minutos, dejando una estadística brutal: Las chicas del "mengão" marcaron un gol cada uno minuto y seis segundos.

"HISTÓRICO. En juego perfecto, el #MeninasDaGávea gana 56-0 al Greminho y aplican la mayor goleada en la historia del Campeonato Carioca Femenino. ¡ESTO ES FLAMENGO!", celebró la cuenta oficial del equipo.

Puedes ver los videos en la cuenta de Twitter del Flamengo Femenino.

HISTÓRICO! Em jogo perfeito, as #MeninasDaGávea fazem 56 a 0 no Greminho e aplicam a maior goleada da história do Campeonato Carioca Feminino. ISSO AQUI É FLAMENGO! #CRF pic.twitter.com/QOWa8ItliJ