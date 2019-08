Histórico capitán del United sobre Alexis Sánchez: 'Ha sido un absoluto desastre'

Alexis Sánchez no ha tenido una buena temporada en el Manchester United, y es que el chileno venía de una excelente campaña en el Arsenal pero en el Old Trafford no pudo encontrarse.

Ahora, el histórico excapitán del United, Gary Neville, se refirió al tocopillano en duros términos señalando que "Sánchez ha sido un absoluto desastre. No tengo idea que pasó con él. Deben haber dos Alexis. Ese que llegó a Manchester no tengo idea quién es. Ole Gunnar Solskjaer tiene que sacarlo del club" declaró el exjugador al medio Sky Sports.

Todo parece indicar que Alexis Sánchez arribaría al elenco italiano del Inter de Milán pero ni el jugador, ni los dos cuadros europeos han hecho oficial un posible traspaso del chileno.

Recordemos que luego del empate del United, el entrenador Ole Gunnar Solskjaer indicó que "bueno, todavía quedan un par de semanas del periodo de transferencias y hay una posibilidad… algunos clubes han mostrado interés en él, así que veremos que sucede. No puedo adelantar más que eso", concluyó.