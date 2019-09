Hinchas del PSG le hicieron vivir 'un infierno' a Neymar en su regreso al cuadro francés

"No hay plazo que no se cumple, ni deuda que no se pague", dice el dicho popular, que este sábado se aplicó con perfección para Neymar JR. Resulta que el brasileño se volvió a vestir con los colores del PSG, para enfrentar al Racing de Estrasburgo por la quinta fecha de la Ligue 1 de Francia.

El problema es que los ultras del cuadro parisino no recibieron de la mejor forma al brasileño, esto ante la insistencia de Neymar por salir de la capital de Francia para volver al Barcelona, situación que finalmente no se concretó.

Apenas el nombre del brasileño sonó en los altoparlantes del Parque de los Príncipes, los abucheos e insultos no se hicieron esperar, los que se alargaron durante el partido, cada vez que tocaba la pelota Ney, y que se complementaron con pancartas en su contra.

"Neymar SR. Venda su hijo a la vila Mimosa", indica uno de los lienzos de la barra brava del PSG, esto en relación a un conocido barrio de prostitución en Río de Janeiro. También se pudo leer el "Neymar hijo de puta...", que ya hace varios partidos está presente entre los fanáticos del cuadro parisino.