Hinchas de Manchester United aprobaron eventual traspaso de Alexis Sánchez al Inter

En vista de la inminente llegada de Alexis Sánchez a Inter de Milán, los hinchas de Manchester United no ven con malos ojos la posibilidad de la emigración del Niño Maravilla al Calcio.



Los fanáticos han manifestado que el seleccionado no ha estado en el nivel que se esperaba, además de que su alto sueldo no ha respondido al cartel con el que llegó.



Por otro lado, algunos forofos creen que no tuvo el suficiente tiempo para adaptarse a los Red Devils, aunque se comprende la operación para así generar liquidez en el club.



Vale recordar que se espera que Alexis Sánchez arribe este martes a Milán, para que se someta a los exámenes de rigor.