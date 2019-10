Hinchas colocolinos desataron su molestia contra Iván Rossi por ocasionar penal en el superclásico

Un vibrante Superclásico es el que se vive en el Estadio Monumental, donde la Universidad de Chile sorprendió de entrada a Colo Colo en Macul poniéndose rápidamente en ventaja por 1-0.

Una clara mano de Iván Rossi dentro del área fue sancionada como penal por Roberto Tobar, falta que minutos más tarde fue cambiada por gol por parte de Gonzalo Espinoza (11').

La acción el jugador del Cacique hizo que los usuarios de Twitter se manifestaran en su contra, tal fue el enojo de los hinchas albos que posicionaron el hashtag #Rossi como trending topic.

Mira a continuación algunas reacciones:

Yo hoy echaría cagando a Rossi del club, hermano no puedes ir así, es de amateur, algo sumamente evitable, fue una estupidez. Que se vaya a la chucha

Colo Colo no es equipo para rubios. Que se vaya Rossi.

Que asqueroso primer tiempo ha jugado ColoColo

El mediocampo no ha exisitido y no se le puede cargar la mata a Provoste, si Suazo y Rossi no han estado tampoco a la altura