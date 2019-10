Hincha de Colón de Santa Fe pospuso trasplante de riñón para ir a la final de la Copa Sudamericana

Un hincha de Colón De Santa Fe decidió aplazar una operación de trasplante de riñón para poder ver el partido entre su club e Independiente del Valle por Copa Sudamericana.

Gonzalo Herrera, fanático del cuadro sabalero aseguró en conversación con Olé que prefería ver a su club y "aguantar" un poco la operación. "Yo les plantee a los doctores que si se podía posponer la cirugía porque no iba a llegar con el tiempo de recuperación para poder ir a Paraguay e iba a ser muy sobre la fecha".

De todas formas, explicó que no corre ningún riesgo con poder retrasar su operación. "Me dieron el Ok, como yo clínicamente estoy bien, y lo puedo hacer, no estoy poniendo mi salud en riesgo. Todo se dio consensuado".