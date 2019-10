Herrera por manifestaciones: 'Que sirva para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos'

Johnny Herrera, arquero de Universidad de Chile analizó la realidad que atraviesa el país con las manifestaciones sociales.

Tras finalizado el entrenamiento, el arquero aseguró que si bien es un tema súper complicado, avala el descontento de la gente. "La situación país es opinar en un tema tan complejo. Aún me cuesta porque es ajeno, estar en el fútbol te envuelve en una burbuja que no es normal en el país. Casa uno tiene su opinión. Estoy mil por ciento de acuerdo con todas las peticiones que hace la gente, por todas las veces que nos han hecho pasar como ciudadanos".

Herrera compara Chile con distintas naciones y asegura que espera que con las manifestaciones se pueda mejorar la calidad de vida. "Conozco la realidad de muchos países, y desde afuera estamos muy bien visto. Ojalá que haya un antes y un después. Que esto sirva para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos".

De todas formas, condenó la violencia desmedida y el mal actuar de algunos políticos. "Creo que es un tema complejo, ayer ver que en el parlamento se agarraron es triste. Ver aprovechamiento político es penoso como sociedad. En estos momentos, hay que apelar a la unidad. Basta del saqueo, basta de ver a gente llorando. La situación no es fácil y estoy tratando de ayudarlos a sentir. Hemos sido un país de mucha resiliencia. Creo que Chile es un país extraordinario".

Por la salida de los militares a la calle, Herrera confiesa que son una medida de orden en tiempos complicados. "Es complejo pero es parte de la realidad, no estoy de acuerdo con lo que pasa. Si no existe un orden no puede haber democracia. Para coexistir deben haber reglas claras en la vida. Dios quiera que vuelva luego el orden al país".