Herrera por el receso del fútbol: 'Hay un problema social mayor, debemos adecuarnos'

Johnny Herrera habló sobre la realidad futbolística de Universidad de Chile en medio de la suspensión del torneo.

El arquero aseguró que este "receso" vino bien para seguir mejorando detalles. "Siempre soy de lado ver el vaso medio lleno, hay que aprovechar para corregir las cosas que no se han hecho bien. Veníamos de un buen envión de dos partidos muy duros que nos dio un empujoncito para la recta final del año".

De todas formas, aseguró que no le molesta la suspensión del campeonato. "Es la realidad que nos toca. Hay un problema mayor que es el social que vivimos, debemos adecuarnos. Hoy la prioridad la tiene la mejoría del país por lo que nos adecuamos a lo que venga".

Por su salida de la titularidad hace varios meses y su retorno a la capitanía, Herrera aseguró que nunca criticó a nadie y solo acató. "Realmente el proceso siempre fue por dentro, y que te saquen de forma injusta no fue fácil. Sobre todo por la forma en la que salí. Me tocó que estuvieran echando casi del club y ahora lo di vuelta. Ahora estamos jugando y queremos guiar a nuestra institución".

El capitán de los azules confesó que espera revertir el complicado presente que tienen. "Yo nunca pedí explicación porque juego o porque no, más allá que haya salido con Arias. Siempre he tratado de ser uno más en los planteles que he estado. Siempre me he sentido importante. Debo dejar todo para salir del mal momento. Lo que queda será duro para todos los equipos".