Herrera por Caputto: Hay que apoyarlo en todo porque antes que cualquier persona está el club

Durante esta jornada, a la salida del Centro Deportivo Azul, Johnny Herrera se refirió al término del ciclo de Alfredo Arias y la sensación que le dejó el nombramiento de Hernán Caputto como director técnico interino del cuadro azul.

"Yo creo que la decisión ya se tomó, ya es pasado. Lo que me parezca o no me parezca no importa mucho a esta altura, todos creo que saben lo que yo pensaba. Por tanto de ahora en adelante hay que preocuparse por la gente que está. Hernán Caputto, hoy por hoy, está a cargo nuestro, y hay que apoyarlo en todo lo que se pueda porque antes que cualquier persona está el club. Como dije alguna vez, más allá de quien juegue o quien nos dirija, el momento difícil lo tiene el club", declaró el meta universitario.

Además se refirió a la posibilidad de que Caputto se mantenga como entrenador laico. "Yo no soy el que tiene que tomar las medidas hoy por hoy en el club. Él es el que está a cargo, es a él al que tenemos que apoyar, es con él con el que nos tenemos que cuadrar. Por tanto, si va a estar un partido o va a estar diez, la consigna del plantel es estar cuadrado con todo".

Finalmente, aseguró que "nos vamos a partir el alma entrenando, en los partidos, domingo a domingo y dios quiera que puedan llegar los resultados".