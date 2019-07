Herrera: 'Obviamente no me veo en la U, pero no dramatizo con eso'

El arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, conversó con Los Tenores acerca de sus últimas declaraciones que dio a La Tercera, en donde estableció una distancia con Alfredo Arias y dio luces con respecto a su futuro.



Según expresó, el guardameta explicó que respeta la decisión técnica, pero que "da para reaccionar porque creo que no merezco este tipo de condición".



"La disputa por un puesto siempre va a ser de forma sana, de ganárselo en la cancha y de querer jugar. Si te gusta estar en la banca estás perdido, no te va a ir bien en la vida", explicó.



Herrera sostuvo que su malestar se explica a raíz de los dichos del DT Arias, quien dio a entender que volvería a la titularidad si es que se lesiona un compañero.



"Al ejecutarse de esta forma, que venga el técnico de turno y que diga que la única forma de jugar es que se lesione tu compañero, encuentro que no es válido. Más en las condiciones en las que estamos, que tú no sabes lo que va a pasar en la vuelta de la esquina. El equipo está penúltimo, entonces, cerrar las puertas así…da lo mismo que sea yo, de pronto le pasaba a un compañero y hasta yo lo defendía. Son situaciones que uno no puede dejar pasar”, profundizó.



El excapitán también dijo que "obviamente no me veo en la U, pero no dramatizo con eso", agregando que comprende que pueda existir un cambio proveniente desde la dirigencia.



Por otro lado, al ser consultado sobre si creía en Alfredo Arias, sostuvo que "es una buena pregunta…pero el plantel le cree a él…una parte, pero ellos son maduros".