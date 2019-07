Herrera: 'Cuando me toque volver a jugar, si es que me toca, dejaré todo en la cancha'

Johnny Herrera fue hasta el Municipal de La Cisterna, para seguir el partido de la U frente a Palestino por el Campeonato Nacional.



El guardameta estudiantil se refirió a lo ocurrido durante la semana, tras la polémica que protagonizó por los dichos que había expresado el técnico de los azules, Alfredo Arias.



A su parecer, el arquero comentó que se encuentra "feliz porque significa que algo hiciste. Cuando desarrollas algo con tanta pasión, algo queda en la retina de la gente. Feliz por el apoyo de la gente y siempre agradecido también. Estoy tremendamente agradecido de todo el cariño que me han dado, más en estos días que han sido difíciles".



Con respecto a la opción de volver a la titularidad, sostuvo que "no me queda otra que retribuir de la misma forma. Cuando me toque volver a jugar, si es que me toca, dejaré todo en la cancha".



Finalmente, Herrera deseó el mayor de los éxitos a su compañero, Fernando de Paul, apuntando a que "no tengo problemas con no jugar, (los problemas) son otros".