Hernán Caputto tras la derrota: 'Van a ser fechas difíciles, no podemos claudicar'

Hernán Caputto, entrenador de Universidad de Chile analizó la dura derrota de los azules ante Palestino que los dejó en zona de descenso.

En conferencia de prensa, el trasandino aseguró que en la segunda etapa mostraron una baja en el nivel. "Considero que perdimos un dominio de juego que llevábamos en la primera etapa. Éramos protagonistas y lo fuimos a buscar. En el segundo tiempo nos costó agarrar el balón y lamentablemente nos toca perder el partido. Nos duele por la situación".

Pese a la derrota, el técnico valoró el apoyo de la gente en el estadio. "Dolido como cualquier equipo cuando pierde. Es un momento de reflexión, ir a la calma y ver todas las aristas. Hago un paréntesis del apoyo de la gente, fue extraordinario y lo necesitamos".

El técnico llamó a no claudicar y focalizarse netamente en lo deportivo. "Hay un montón de factores que se pueden tomar como que puedan molestar al equipo. Pero en el futbol hay que abstraerse de todas estas cosas en los partidos. Yo creo que no es momento de excusas, sino que de jugar y tener tranquilidad de resultados. No podemos claudicar".

En la antesala del clásico ante Colo Colo, Caputto confesó que deben darse cuenta de la situación en la que están. "Siempre antes de un clásico uno espera un buen resultado, porque resulta como motivación. Pero no creo que esta derrota tenga que influir. Solo que sirva para darnos cuenta de lo que viene. Van a ser fechas difíciles".