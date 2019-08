Hernán Caputto sobre Mauricio Pinilla: 'Trataremos que no tenga una buena tarde'

Universidad de Chile visitará a Coquimbo Unido, con el propósito de conseguir los tres puntos y despegar del fondo de la tabla. Actualmente los azules están 14° con 19 puntos, a dos de Deportes Antofagasta que está penúltimo.

En conferencia de prensa, el DT de la U, Hernán Caputto, aseguró que están conscientes de la posición en la que están, pero no piensan todo el tiempo en eso. "Es muy importante tener la realidad de nuestra situación, es súper importante, pero no sobrecargarla. Es tener seguridad de lo que está pasando, de lo que significa el estado actual de la tabla y la realidad del campeonato, pero eso cuando entra al campo de juego es importante en algunos momentos del juego, principalmente en los últimos, para saber cómo manejar resultados, pero en el inicio y en lo que proponemos, no vemos el lugar de la tabla".

Sobre el partido ante los coquimbanos, el gran atractivo será la vuelta de Mauricio Pinilla al Nacional, quien enfrentará a su ex equipo. El entrenador compartió en el cuadro azul con el delantero en 2007.

Caputto anticipó lo que podría significar para el atacante jugar ante la U. "No voy a desconocer el grado de capacidad futbolística de Mauro, tengo la posibilidad de conocerlo. Es especial, él quiere mucho este club, ha estado desde muy chico. Yo siempre pienso en el equipo, en todo lo que propone Coquimbo y lo que hace realzar esta individualidad de Mauricio. Seguramente para él será un partido diferente, porque enfrentarse a Universidad de Chile no es algo habitual, porque él siempre estuvo jugando aquí cuando estuvo en Chile. Será grato verlo, conocerlo, estar con él en su actualidad y bueno nosotros trataremos de que no tenga una gran tarde y que tengamos una gran tarde nosotros".

Además, el entrenador comentó cómo ha crecido la escuadra universitaria y destacó que han encontrado una identidad. "Creo que sostener una manera de proponer los partidos y el juego, te da siempre una seguridad. Es que el equipo va creciendo, vamos encontrando una identidad que es la que nosotros como staff siempre hemos propuesto, conociendo el club y cuál es el estado actual y sabiendo lo que significa jugar por esta camiseta y lo que quiere el hincha nos acerca más a lo que necesitamos. Yo creo que los resultados llegarán más temprano porque el equipo va creciendo, ha encontrado una manera y los jugadores están convencidos de eso".

Finalmente, Caputto se refirió a la nómina de Reinaldo Rueda para los amistosos ante Argentina y Honduras, donde no seleccionó a ningún jugador de Universidad de Chile. "No soy seleccionador hoy, Reinaldo tuvo que haber tenido claro la gente que ha nominado. Si hoy no hay jugadores de Universidad de Chile, bueno, es una pregunta que debe ser para don Reinaldo, ya llegará el momento para que puedan estar nuestros jugadores. Deseo lo mejor para estos partidos que son muy buenos en fecha FIFA".

El duelo de los azules contra los piratas será sábado a las 15:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.