Hernán Caputto sobre la situación del shampoo: 'No tiene que sacarnos del foco principal'

Información de Gonzalo Álvarez // ADN Deportes

En Universidad de Chile fue informado que están reduciendo gastos económicos y una de las nuevas medidas es que el club no proporcionará el shampoo.

"Estimados jugadores, cuerpo técnico y colaboradores, informamos a ustedes que a contar del día lunes 23 de septiembre y debido a los ajustes económicos y reducción de costos que se están realizando en las diferentes áreas del club, ya no se proporcionará el shampoo, por ser un artículo de aseo personal", fue el mensaje que entregó la U a sus funcionarios.

El trasfondo del asunto según investigó ADN , es que se gastaba alrededor de un millón de pesos mensuales en shampoo para el primer equipo. Esta medida de reducción de costos, evita despedir a una persona del club.

La decisión de no entregar este artículo de aseo, no es la primera que han tomado. También se han disminuido costos en gastos operativos, reducción de sueldos, rebajas en el aguinaldo, menor cantidad de personas viajando con la delegación y en las concentraciones, entre otras medidas.

Sobre esta situación, el entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto aseguró a Redgol, que solamente hay que acatar las decisiones de la dirigencia. "Son situaciones que no manejamos nosotros, lo manejan los directivos. A veces en situaciones extremas se toman decisiones y no queda otra que acatarlas, independiente de las razones o las formas. Es la realidad y muchas veces hay que asumirlas como el estado actual de la tabla, que es lo que estamos peleando, hay que hacerse cargo de la realidad y afrontarla, como es parte de la vida".

Además, el DT de la U, aseguró que los futbolistas están tranquilos con la determinación. "Estamos muy enfocados en el objetivo, que tal vez algunas cosas externas no nos dificulten, digo externas porque no tienen que ver netamente con los partidos, pero son internas porque son del club. No tienen que sacarnos del foco principal que es dentro del campo, es un tema que sí hemos conversado y los jugadores están tranquilos".

Este año no se aplicó corte económico respecto del plantel profesional, pero el próximo año se hará un ajuste en los sueldos y en cuánto se gasta para contratar refuerzos.