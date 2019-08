Información de Gonzalo Álvarez// ADN Deportes

Universidad de Chile empató 0-0 ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán. Este fue el segundo partido de los azules al mando de Hernán Caputto, que aún sigue siendo el entrenador interino.

Tras el partido, el director de Azul Azul, Rodrigo Golberg, aseguró que las evaluaciones al ex DT de la Selección sub 17 iban más allá del resultado ante los cementeros. "Los cambios que nosotros hemos detectado en el plantel, no solamente en los entrenamientos, también en el manejo, las conversaciones y evaluaciones que tenemos con los jugadores. Todo eso es mucho más importante que un resultado. La decisión o postura no iba a cambiar si nosotros ganábamos o perdíamos, porque este partido lo pudimos ganar pero también lo pudimos perder".

Según información de ADN Deportes, Hernán Caputto sería ratificado como entrenador de Universidad de Chile en la reunión de Directorio de Azul Azul, que se realizará este miércoles.

El próximo desafío del cuadro laico será el clásico universitario, donde recibirán al puntero del torneo, Universidad Católica. El duelo será este domingo a las 15:00 horas, en el estadio Nacional.