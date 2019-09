Hernán Caputto se prepara para el superclásico: 'A todos nos gusta romper el paradigma'

Hernán Caputto, el técnico de Universidad de Chile, tomó el equipo en una difícil situación y hasta el momento, ha tenido el respaldo y apoyo de su club, pero lejos una de las rachas que los azules quieren romper, son los 18 años sin vencer en el Monumental.

Al respecto, Caputto señaló que "sinceramente, en los pasillos siempre se comenta el tema. A todos nos gusta romper el paradigma e ir por nuevas cosas, pero el foco principal y las energías están puestas hoy en Unión Española".

Así, la Universidad de Chile se mide ante Unión Española en lo que es la séptima fecha del torneo nacional, el duelo se disputará en el estadio Santa Laura el sábado 14 de septiembre a partir de las 17:30 horas.

Pero ahí no termina, el DT argentino también indicó que su único objetivo en este momento es sumar puntos y ojalá hacerlo de a tres. Además, frente a la derrota por Copa Chile ante Cobresal manifestó que "siempre duele una derrota. Hacemos autocrítica y evaluamos nuestros cometidos".

Para cerrar, el estratega se refirió a su continuidad para el próximo año y la de los jugadores que finalizan su contrato: "estamos abocados a salir de este momento. Todo lo que venga para el 2020, me lo dirán. Hasta el momento no me han dicho nada de los jugadores ni de mí", concluyó.