Hernán Caputto: 'No tenemos que ver como una presión la tabla ponderada'

Universidad de Chile dio vuelta la página, luego de la derrota frente a Colo Colo en la final de la Copa Chile. Los azules ya piensan en el debut del campeonato que será de visita ante Huachipato.

En conferencia de prensa, el entrenador Hernán Caputto, no quiso profundizar en si habrán cambios de sistema para el duelo contra los acereros con respecto a lo que mostró frente a los albos. "No transamos la manera de adueñarnos del juego, de tratar de estar en campo rival, eso va a ser así como se vio. Veremos si podemos variar alguna cosa, vamos en busca del resultado y del partido".

El DT también tuvo palabras para Ángelo Henríquez, quien pidió el penal y Brayan Cortés se lo atajó. "Cualquier jugador que le toca que le atajen el penal siempre duele, como delantero siempre quieren meter el gol. Yo valoro muchísimo el carácter para pedirlo y tirar. Más allá de lo que pasó después. El tema anímico emocional se recupera, los jugadores están acostumbrados. Ángelo tiene todo mi apoyo y va a ser del inicio el domingo".

Además, Caputto comentó el debut oficial de sus refuerzos Walter Montillo y Joaquín Larrivey. "Me pone contento que hayan ganado minutos en este nuevo formato de equipo. El rodaje nos va generar la mejor versión de cada jugador. Lo de Walter yo siempre creo que si ya ha pasado por el club y vuelven tiene un plus, me gusta muchísimo lo que genera Walter, va a ser muy beneficioso para el equipo. Estamos muy contentos con la jerarquía de Joaquín, tiene unos grandes movimientos en el área, la evolución vendrá con el correr de los siguientes partidos".

El sistema de este campeonato para bajar a la Primera B tendrá que ver con la tabla de los promedios, por lo que Universidad de Chile aún no está a salvo. El entrenador puso paños fríos con respecto a esta situación. "Todavía no comenzó el torneo y ya estamos hablando del descenso. Somos un equipo que va buscar siempre el protagonismo, independiente de la ponderación que haya en el torneo, por supuesto que vamos a buscar los tres puntos. La ponderación está para nosotros y para todos los equipos, no tenemos que ver como una presión, si con una gran responsabilidad".

Finalmente, Caputto manifestó su alegría por lo que está haciendo la Roja sub 23 en el preolímpico de Colombia. "Estoy muy contento por el desempeño de la Selección, principalmente por los jugadores nuestros. Un resultado positivo de hoy les da la clasificación directa a la siguiente fase, lo cual es extraordinario de Chile, esperemos que tenga mucha presencia de jugadores de Universidad de Chile. Me alegra el presente de la sub 23", sentenció.

Este domingo, los azules visitarán a Huachipato a las 18:00 horas en el estadio CAP.