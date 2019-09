Hernán Caputto: 'Me encantaría poder seguir en este club el próximo año'

Universidad de Chile continúa preparando el duelo contra Palestino. Los azules saldrán a la cancha sabiendo los resultados de Universidad de Concepción y Deportes Antofagasta, que son los equipos que están por debajo de la U y si se dan los resultados, podrían dejarlos nuevamente en zona de descenso.

En conferencia de prensa, el entrenador del cuadro laico, Hernán Caputto, comentó esta posibilidad matemática. "Lógicamente hay jugadores que no han estado en esta situación, porque este club no acostumbra estar así, pero bueno son las situaciones que hay que vivir, hay que generalizar la realidad de la situación y afrontarla de buena manera. Nos jugamos finales como los últimos siete equipos que estamos en esta situación, del último al décimo segundo. No hablo de supuestos, pero son probabilidades numéricas. Nosotros queremos la permanencia del club, estar mucho más arriba porque lo merecemos, pero los merecimientos no te hacen ganar partidos, tenemos que seguir con estos merecimientos y ganar partidos".

Además, el DT azul comentó que no siente presión por la ubicación en la que está Universidad de Chile en la tabla. "La situación actual la he vivido como jugador, no como entrenador, pero no siento una presión, siento una gran responsabilidad por lo que quiero al club, por lo que siento y por mí puesto, que siempre amerita entregar lo máximo. Creo que como cualquier trabajo, uno dice que no tiene experiencia pero para tener experiencia hay que ganarlas, hay que estar y vivir, así adquieres la experiencia, así que estoy viviendo esto y la afronto de la mejor manera".

Caputto también se refirió a la posibilidad de seguir el próximo año al mando de la U. "Nuestra situación actual amerita un tema de foco principal, pero hablar del 2020 avecina un tiempo que todavía es dificil verlo. Pero me encantaría poder seguir como técnico del primer equipo en este club, me encanta estar en este club".

Además, el entrenador de los azules confesó que están tratando de levantar el nivel futbolístico de los azules y dejar una buena imagen a la hinchada. "Intentamos de todas las maneras ser un equipo aguerrido, Universidad de Chile también lo amerita, que cuando no se pueda jugar entregar ese sobre esfuerzo, pero los jugadores se esfuerzan, hacen lo máximo para ganar el partido, nosotros somos los que nos encargamos de sacar el máximo rendimiento, y es lo que buscamos, identificar a la gente con el equipo, independiente de la situación y ser un equipo que deja todo en el campo".

Caputto también se refirió a la ausencia de Ángelo Henríquez, que aún no se sabe la cuantía de la lesión. "Lógicamente la salida de Ángelo es un jugador muy importante para el equipo, pero son las situaciones que pasan con este tipo de lesiones. Hay que tratar de ordenarnos dentro de los jugadores que tenemos, espero que no sea mucho tiempo lo de Ángelo. Hemos movido algunos jugadores que tal vez no venían jugando, pero es lo que pasa a veces con los planteles, hemos rotado jugadores y las oportunidades siempre llegan".

Finalmente, el DT de Universidad de Chile se refirió a cómo ha visto Palestino, que es el próximo rival. "Muy bien, de la mano de Ivo no es casualidad, ya desde el año pasado que llegó a salvar el equipo y ganar la copa. Están haciendo un campeonato muy bueno, creo que como los únicos partidos que nos han tocado, todos los equipos están jugando por algo. También nosotros creo que jugar de local, es muy bueno contar con el apoyo por tener a la hinchada", sentenció.

Este sábado, los azules enfrentarán a los árabes a las 15:00 horas, en el estadio Nacional.