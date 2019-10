Hernán Caputto confirmó a Johnny Herrera para duelo vital ante Deportes Iquique

Un duelo vital es el que se llevará a cabo este jueves 17 de octubre a partir de las 21:00 horas, donde Universidad de Chile luchará por salir del fondo de la tabla ante Deportes Iquique, ambos, poseen 21 y 24 puntos respectivamente.

Caputto, en conferencia de prensa, indicó que Johnny Herrera es el guardameta confirmado para el duelo, además, señaló que el partido de Colo Colo no fue la razón de la suplencia, sino que tiene que ver con "cosas mayores"; además, aclaró que no se trata de una decisión definitiva, sino que se irá viendo con el tiempo.

"Tuto se lo tomó bien. El equipo lo quiere mucho y él también al equipo, es un jugador que se ha entregado por completo y aceptó de muy buena forma esto sabiendo que es en pos del equipo", indicó Caputto.

Sobre losdichos que emitió el director técnico de Deportes Iquique, Jaime Vera, quien manifestó que "ellos tienen el plus importante, que es estar en su estadio, o sea, no es el estadio de ellos, pero hacen de local ahí", Caputto sostuvo que "soy muy respetuoso de los rivales, de los equipos, pero no me refiero mucho a ellos. Prefiero hablar de Universidad de Chile. La verdad es que no leí las palabras, cada uno tendrá sus artimañas, nosotros nos enfocamos en el partido".

"Nosotros estamos abocados a nosotros, sabemos que tenemos que ganar y vamos a ganar. He visto muy bien al equipo en el trabajo en la semana y lo que esperamos lógicamente para mañana", dijo Hernán Caputto.