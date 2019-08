Hernán Caputto: 'Cada día que paso aquí, me siento más el entrenador de Universidad de Chile'

Universidad de Chile está preparando el duelo ante Unión La Calera, que se disputará este domingo a las 12:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán.

En conferencia de prensa, el entrenador interino, Hernán Caputto, comentó su situación en la tienda azul, donde debutó con una victoria ante Deportes Antofagasta."La verdad yo me siento el entrenador de Universidad de Chile, no tiene que ver un resultado de por medio. Lógicamente disfruto el estar aquí con mucha felicidad y me encanta estar aquí. Me encanta conducir estos grandes jugadores, mi labor es sacarle el rendimiento para este partido. Yo cuando estoy en un lugar me siento cómodo, empoderado en lo que hago, creo que los jugadores lo han sentido. Nosotros podemos guiar un grupo de jugadores, pero lo más importante son ellos. Cada día que paso aquí me siento más el entrenador de Universidad de Chile".

El DT analizó la llegada del nuevo refuerzo de la U, Leonardo Fernández, del que aseguró que ya lo había enfrentado y destacó su buena pegada. "Es un jugador interesante que ha llegado al club, lo conozco por selecciones juveniles. Es muy bueno para el equipo y para lograr los objetivos que nos trazamos. Más allá de donde lo vería en el equipo, él estuvo jugando como un mediapunta que se enganchaba. Es un jugador que lanza muy bien, que es directo, y tiene técnica en los balones detenidos".

Para el duelo contra los cementeros, la U no podrá contar con Matías Rodríguez por acumulación de tarjetas amarillas ni con Osvaldo González por lesión. Caputto analizó al próximo rival de los azules y destacó su buen juego. "Tenemos en cuenta a un gran rival que es Calera, no solo por su posición en la tabla sino también por lo que propone, vamos a contrarrestar eso y tratar de generar nuestro juego, nuestra identidad e ir por el resultado".

Finalmente, el entrenador se refirió a la situación del arquero, en el partido pasado mantuvo a Fernando De Paul bajo los tres palos. "Acá tengo cuatro arqueros, están Gonzalo Collao, Fernando, Johnny Herrera y Cristóbal Campos. No los pongo en la misma línea, pero son los cuatro arqueros del club. Lo he conversado con Johnny, que para mí es un referente y un excelente arquero. Hoy está jugando Fernando, pero eso no quiere decir que Johnny no pueda tener la oportunidad, porque lo está haciendo de manera increíble en los entrenamientos".

El duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera será arbitrado por César Deischler.