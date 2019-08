Hernán Caputto avisó que Herrera: 'Lo está haciendo de manera increíble en los entrenamientos'

Movido estuvo el mediodía de este viernes en el Centro Deportivo Azul (CDA). Los azules presentaron a su tercer refuerzo para la presente temporada y previo a ello, Hernán Caputto conversó con los medios de comunicación antes del compromiso frente a Unión La Calera.

En ello, el entrenador de los azules confirmó la titularidad de Fernando De Paul en el arco universitario: "hoy está jugando Fernando, pero eso no quiere decir que Johnny no pueda tener la oportunidad, porque lo está haciendo de manera increíble en los entrenamientos", comentó.

"Acá tengo cuatro arqueros, están Gonzalo (Collao), Fernando (De Paul), Johnny y Cristóbal Campos. No los pongo en la misma línea, pero son los cuatro arqueros del club. Lo he conversado con Johnny, que para mí es un referente y un excelente arquero", agregó respecto a la lucha por el arco azul.

Respecto a la llegada del uruguayo Leonardo Fernández, Caputto valoró la llegada del charrúa: "más allá de dónde lo vería (en el sistema de la U) es lo que estuvo haciendo él, con un 4-4-2, donde jugaba como mediapunta, y donde se enganchaba. Tiene muy buena pegada y es muy bueno en la pelota detenida", aseveró.

Sobre su continuidad al mando de los azules, Caputto comentó que: "me siento el entrenador de Universidad de Chile. Lo he dicho esta semana, y no debe haber un resultado de por medio. Ya se conversó con los directivos y esperamos el partido del fin de semana porque queremos ponemos el foco real ahí y no en el futuro.

"Cuando asumes un desafío y lo tienes claro, hay tranquilidad y a mí y a mi cuerpo técnico nos tienen tranquilos las decisiones que hemos tomado", cerró.