Hernán Caputto abre la posibilidad a Johnny Herrera por la titularidad en la U

Las cosas van bien relativamente para Universidad de Chile, y es que con la llegada de Hernán Caputto como director técnico, han logrado una victoria y un empate, pero sobretodo, no le han marcado goles al cuadro azul, situación que los tiene, por el momento, fuera de la zona de descenso.

Todo parece indicar que el plantel que convocará Caputto para el clásico contra Universidad Católica no tendrá mayores cambios, eso sí, regresa Matías Rodríguez después de la suspensión y el nuevo refuerzo, Leonardo Fernández, podrá entrar como titular.

Según declaró Caputtó a El Mercurio, Copa Chile podría ser un espacio para que los que no son titulares puedan sumar puntos. Con respecto a Johnny, el DT azul dijo "podría ser una opción, por qué no, como la de muchos jugadores más".

Para concluir, el DT indicó que "hoy el que está atajando es Fernando y eso es muy respetable y lo ha hecho de buena manera, pero no puedo decir que mañana va a continuar como titular o no, o que Johnny no tendrá una oportunidad. Esto es para todos los jugadores, sabiendo que el puesto de arquero es diferente", finalizó.