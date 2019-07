Hasta las lágrimas: así fue la despedida de Agustín Orión de Colo Colo

Un emocionado Agustín Orión se despidió de toda la gente de Colo Colo durante este miércoles, luego que el club anunciara su partida en conferencia de prensa.

El meta no pudo contener las lágrimas tras realizar su último discurso como arquero de los albos, y terminó agradeciendo a todas las personas que lo ayudaron y estuvieron con él en la institución.

"Estoy muy nervioso la verdad. Uno a veces espera otras cosas, pero en la vida y el futbol uno no está exentos de este tipo de decisiones. Agradecer a los que confiaron en mi para llegar a este club. A Aníbal (Mosa) como presidente, fue el que confió en mí, a Pablo Guede el DT que me trajo y me dejó conocer lo que es este club. A mis compañeros, a los utileros, a toda la gente que me recibió de la mejor manera", comenzó diciendo el golero.

"Gracias a los doctores, a la barra, a los chicos que nos acompañan, que vienen siempre, a los cancheros, a toda la gente que me hizo conocer este hermoso club y me hizo vivir dos años que van a quedar en mis recuerdos y de mi familia", añadió.

En esa línea, Orión lanzó que "hay que aceptarlo y mirar hacia adelante. Si tengo que definir este lugar es que fui muy feliz, soy feliz estando acá, pero hay circunstancias que hace que tengamos caminos diferentes. A veces uno planifica las cosas, pero van por otro camino. Son cosas personales que hablé con la dirigencia y llegamos a un acuerdo. A veces no son para manifestarlas en público, porque no es el lugar ni el momento ni quiero decirlos. Estoy aquí para agradecer todo lo que me dio este club y a la familia colocolina", sostuvo.

Finalmente, el arquero trasandino tuvo palabras para sus compañeros en el plantel. "Ver a mis compañeros sentados acá es algo que me deja sin palabras. En este club jugué con amigos y tuve la posibilidad de hacerlo profesionalmente. Desde el Mago o el Tanque, nos encolumnamos para sacar la tarea. Cuando tomo esta determinación pienso en un montón de cosas. Es un lugar donde muchos quisieran estar y la verdad se pasa realmente bien, por eso es tan complicado", cerró.