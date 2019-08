Harold Mayne-Nicholls se acordó del gol de Marco Van Basten por el récord de Esteban Paredes

El vicepresidente ejecutivo de la concesionaria Blanco y Negro SADP, Harold Mayne-Nicholls, se refirió al gol número 215 que anotaba el delantero Esteban Paredes, que los transformaba en uno de los goleadores históricos de la liga chilena.

"Puedo estar exagerando un poco, pero me recordó uno de Van Basten contra Rusia en una final de la Eurocopa, si no me equivoco. Lo hizo por el otro lado, pero me recordó esa calidad de gol, espectacular", dijo el extitular de la ANFP.

El directivo de los albos hizo referencia a la anotación del atacante Marco Van Basten, quien a los 54' decretó que la Selección de Holanda le ganara 2-0 a la Selección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el estadio Olímpico de Munich.

Esa tarde europea se disputó la final de la Eurocopa de Alemania 1988 ante 72.308 espectadores. El gol inicial de la "Orange" fue obra de Ruud Gullit en los 32' y luego llegaría su compañero en el AC Milan de Italia para que gritaran campeones.