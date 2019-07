Harold Mayne-Nicholls: 'Pavez me ha contado que es una oferta demasiado buena para dejarla ir'

Esteban Pavez dejará Colo Colo para sumarse al Al-Nasr en Emiratos Árabes con un contrato de tres años, que dejará al club 1.8 millones de dólares.

El vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, aseguró que la venta del jugador no pasa solamente por el monto económico que recibirá el club, sino que el mismo futbolista piensa que es una buena oportunidad. "No solo el club es el ganador, hay que pensar en el jugador. Esteban me ha contado que es una oferta demasiado buena para dejarla pasar y para el club es una cantidad también importante. Si se juntan esos dos factores es absurdo no tomarla".

Además, Mayne-Nicholls descartó realizar funciones que le corresponden al Gerente Deportivo, Marcelo Espina. "Es absurdo, rídiculo. Eso es no conocer cómo funciona el mundo del fútbol. Conozco perfectamente cuál es la función de cada uno. Con Marcelo tengo la suerte de trabajar con él, aprender muchísimo de él. No solo fue un gran jugador, sino una gran persona. Es un tipo muy preparado y muy responsable. Trabajar con tipos así me llena de orgullo y agradezco porque aprendo de ellos y soy capaz de trabajar en equipo".

Entre los reemplazantes que Colo Colo está buscando para el puesto de mediocampista de contención, podrían ser Claudio Baeza o Francisco Silva.