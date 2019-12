Harold Mayne-Nicholls: 'No vamos a ser un equipo ultra estelar, pero sí uno ultra responsable'

La comisión de gestión de Blanco y Negro aprobó un presupuesto de 3 millones de dólares para los fichajes de Colo Colo de cara a la próxima temporada.

El vicepresidente ejecutivo, Harold Mayne-Nicholls, confesó que "Podríamos traer mucho y no pagar y eso a mí no me parece. La situación económica no es la misma situación económica del país que había hace dos meses atrás. Hay que ser responsables, uno tiene que ser responsable y de acuerdo a esa realidad tratar de armar lo mejor posible para ir a competir. No cuesta nada traer grandes figuras y después no pagarles y después el comentario suyo sería ¿Cómo fue tan irresponsable de traer estas grandes figuras y no les pegó? Prefiero decir que esto es lo que tenemos, paguemos eso y seámos responsable. Es como debería actuar todo el mundo. Prefiero saber que quizás no vamos a ser un equipo ultra estelar pero sí uno ultra responsable. Entiendo que unos no lo entienden, pero hay que entender que esta es la filosofía que debe regir a las organizaciones".

Además, Mayne-Nicholls aseguró que Mario Salas está de acuerdo con la opinión planteada anteriormente. "Todos queremos, a mí también me gustaría traer lo mejor de lo mejor ¿A quién no?, pero al final hay que pagarle. Yo estoy seguro que Mario está cien por ciento de acuerdo, específicamente no se le ha hablado. Cuando a un jugador no se le paga el que más reciente eso ese el técnico, que tiene que enfrentar a los jugadores y decirle que pucha hay que trabajar igual aunque no te hayan pagado. Eso no me parece a mí, lo veo de una injusticia increíble, por la ambición deportiva entrar en un tema donde la familia, el entorno y el jugador se ven plenamente afectado", sentenció.