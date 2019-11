Hans Podlipnik anunció su retiro del tenis profesional

"Llegó el momento de decir adiós al tenis profesional. Ha sido un largo camino, lleno de momentos que atesoraré por el resto de mi vida. Si algún día alguien me hubiera dicho que recorrería más de 75 países en el mundo, que jugaría todos los Grand Slams, las olimpiadas y que además tendría el honor de representar a mi país en las Copa Davis, no me lo hubiese creído", estas fueron las sorprendentes palabras de Hans Podlipnik para anunciar su retiro del tenis profesional.

El deportista criollo decidió colgar la raqueta luego de su participación en Copa Davis junto a Chile, donde disputó el duelo de dobles acompañado de Nicolás Jarry ante Argentina.

Cabe recordar que Hans cumplió su mejor temporada en 2015, al llegar al puesto 157° en singles, aunque lo más meritorio de su carrera lo hizo en dobles, alcanzando el puesto 43° del orbe en febrero de 2018.

Junto a lo anterior, logró llegar a los cuartos de final de dobles en Wimbledon y ganar una medalla de oro panamericana con Jarry. Podlipnik se retira del tenis a los 31 años.