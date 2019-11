Gustavo Quinteros y posibilidad que la UC sea campeón: 'El ánimo no es el mismo'

Universidad Católica ha estado entrenando para volver al fútbol con el duelo ante Audax Italiano.

En conferencia de prensa, el entrenador cruzado, Gustavo Quinteros, comentó la situación social que ha vivido Chile durante estas semanas y aseguró que en la tienda cruzada están a favor de las demandas del pueblo. "El fútbol, nosotros y jugadores de Católica estuvieron manifestándose para que el cambio sea justo, sean escuchados y se produzca una justicia que el pueblo chileno está buscando".

Además, el estratega de la UC reafirmó que el fútbol y las manifestaciones no son opuestas. "El futbolista en general viene de un nivel social distinto. Hay muchos jugadores que cobran muy poco, todos seguramente tienen familiares y amigos afectados y que necesitan ese cambio que ojalá se pueda dar, por eso el fútbol no está en contra, al contrario, está a favor de esto. Hay gente que no entiende eso, que perjudica a mucha gente que necesita que se juegue. El mejor lugar para manifestarse es el estadio".

Sin embargo, Quinteros aseguró que no está de acuerdo con las personas que no quieren que vuelva el fútbol. "Yo no estoy de acuerdo en esa clase de manifestaciones, en impedir que una actividad se realice, en impedir que la gente trabaje para darle de comer a otra gente que necesita más. El jugador de fútbol en general necesita, pero necesitan otras personas que no se ven, que están fuera del fútbol, necesitan el trabajo y que esta actividad comience, entonces estamos a favor de que se juegue, pero siempre teniendo en cuenta que pensamos igual que la gente, no estamos en la vereda del frente, al contrario, el fútbol está con la gente, quiere que se modifiquen las cosas para una mejor justicia social".

Sobre la posibilidad que Univerisdad Católica salga campeón ante Audax Italiano, si se dan los resultados de Palestino y Colo Colo, el DT cruzado aseguró que la celebración no será lo mismo. "El ánimo no es el mismo, no es el mismo de la gente de todo lo que nos rodea, si se da los festejos no serán igual, va a ser muy distinto porque lo sentimos así, porque tenemos a los chicos, jugadores, sus familiares que evidentemente están sufriendo todo esto que vive el país, entonces seguramente si hay algún festejo será totalmente distinto".

Finalmente, en lo futbolístico, Gustavo Quinteros comentó las recuperaciones y los lesionados que tienen para el duelo contra los itálicos. "Pudimos recuperar a todos los jugadores, Aued, Puch y Pinares están para jugar. Hoy el "chapa" no entrenó normal porque tiene una pequeña molestia en uno de sus tobillos, seguramente se va a recuperar para el día domingo. Nacho (Saavedra) lamentablemente tuvo una lesión en el cual se volvió a resentir", sentenció.