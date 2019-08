Gustavo Quinteros: 'Si vienen Silva y Parot, tendríamos un plantel muy competitivo'

Universidad Católica está muy cerca de fichar a Alfonso Parot, con quien ya habría acuerdo entre clubes. Su representante Sixto Peralta viajó hasta Rosario para cerrar la negociación.

El entrenador Gustavo Quinteros, se entusiasma con la llegada del Poncho, pero no se adelanta con los pasos a seguir. "Hasta que no esté todo firmado, no podemos decir que ya está, hay un acercamiento. Esperemos que se pueda firmar. Esperemos que esté todo bien. Si se llega a dar, es una muy buena incorporación para el plantel, de las que necesitaba el plantel. Ojalá que se pueda concretar".

Otro jugador que interesa en la UC es Francisco "Gato" Silva, quien podría salir de Independiente, porque buscan ocupar el cupo de extranjero en otro jugador. Según el Vicepresidente del Rojo, Pablo Moyano, están buscando rescindirle contrato para que negocie con los cruzados.

Sobre los posibles refuerzos, e​​​l DT aseguró que harían de la UC muy competitiva. "Silva y Parot son jugadores por los que se han hecho gestiones. Lo de Parot está muy cerca, lo de Silva es un poco más difícil, hay que esperar. Ojalá que si se puede hacer ahora, siempre es mucho mejor incorporar jugadores para esta temporada y lo tienes para la siguiente. El objetivo principal siempre fue, en caso de clasificar a copas, agregarle a este plantel, que es muy bueno. Yo no tengo dudas que si viene Silva y Parot, tendríamos un plantel muy competitivo, Silva puede jugar como volante central o defensor central, mientras que Parot puede jugar como lateral izquierdo o central".

Para el duelo contra Universidad de Concepción, la UC tiene dos bajas confirmadas. No estarán Benjamín Kuscevic e Ignacio Saavedra. Sobre el rival, Quinteros aseguró que los del campanil van a ser un duro rival. "Tiene buenos jugadores, es un equipo que puede hacer daño. Esstá peleando en una zona baja, eso le da al jugador, no sé si otra motivación, pero le da otra concentración. Van a jugar al cien por ciento. Vamos a necesitar nosotros hacer las cosas muy bien para ganar ese partido. Es un equipo ordenado, que tiene buenas individualidades".

La Universidad de Concepción recibirá a la UC en el estadio Ester Roa. Los dirigidos por Francisco Bozán están últimos en la tabla.