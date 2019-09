Gustavo Quinteros se disculpó con los árbitros: 'Fueron expresiones sacadas de contexto'

Este domingo, Universidad Católica recibe a O'Higgins de Rancagua por la jornada 20 del fútbol chileno y pese a que los "cruzados" buscarán obtener los tres puntos que le permitan seguir manteniendo una buena diferencia de puntos ante Colo Colo en la cima del Torneo Nacional, en la precoridillera el duelo ante Unión La Calera de Copa Chile se sigue jugando.

Esto porque tras el informe del juez César Deischler, el entrenador de los "cruzados", Gustavo Quinteros, se mostró sumamente molesto el pasado jueves, al enterarse que arriesgaba un severo castigo por el escrito del árbitro tras el duelo ante los "cementeros".

En San Carlos de Apoquindo, Quinteros acusó que Deischler mentía en su informe: "después la expulsión mía, que no entiendo por qué, porque en ningún momento le falté el respeto y eso de los pantalones es mentira. Lo digo públicamente, mintieron", dijo tajante el pasado jueves en Las Condes.

Sin embargo, este viernes Quinteros se midió: "quiero dejar en claro que fueron expresiones sacadas de contexto. Lo que menos quiero es enfrentarme a los árbitros o decir que ellos tienen toda la responsabilidad de lo que sucedió (ante Unión La Calera)", partió aseverando.

El entrenador, ocupó tiempo de Luciano Aued para enfrentar nuevamente a los medios de comunicación, y agregó que: "si esa frase que yo dije molestó, no le gustó o agredió al cuerpo arbitral en general, yo sinceramente me disculpo. Siempre me referí al informe, a lo que se escribió".

"Tal vez no ocupé las palabras adecuadas, pero jamás quise agredir o atacar o los árbitros del partido o al arbitraje en general", agregó Quinteros para evitar cualquier sanción que le pudiera caer por parte del Tribunal de Disciplina.