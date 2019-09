Gustavo Quinteros: 'Los árbitros mienten, están mintiendo en el informe'

Universidad Católica sigue preparando el duelo ante O´Higgins. Los cruzados quieren alargar la ventaja que tiene con su máximo perseguidor que es Colo Colo, con quienes están a 13 puntos de diferencia.

En el partido pasado, el entrenador de la UC, Gustavo Quinteros, fue expulsado en el duelo ante Unión La Calera. Según el informe del árbitro César Deischler, el entrenador dijo: "No tienen pantalones, cobardes, son un desastre".

En conferencia de prensa, el DT del cuadro de la franja, aseguró que lo señalado por el referí está errado. "Eso de los pantalones es mentira, mintieron, no son palabras mías, si hubiesen puesto que no tienen huevo, puede ser que sea mía, pantalones no. Los árbitros mienten, están mintiendo en el informe. Jamás en mi vida digo no tienen pantalones, es algo nuevo para mí escuchar eso, habré dicho no tienen huevos, no tienen personalidad, pero eso es un invento. Eso alguien lo inventó, en ningún momento insulté al árbitro, en ningún momento le falté el respeto, sí le hablé fuerte".

Sobre la lesión de Francisco Silva, que en ese partido sufrió una fractura de tibia y peroné. El entrenador de la UC confesó que le planteó un objetivo. "Francisco está con la familia, nosotros fuimos cuando estaba internado en la clínica, lo encontramos muy bien de ánimo. No tengo dudas que en enero va a estar entrenando con nosotros. Tiene que ponerse como objetivo hacer la pretemporada desde enero, a no pensar tanto, disfrutar de la familia, es una lesión que le va a llevar 4 o 5 meses".

Finalmente, Quinteros analizó O´Higgins que es el próximo rival de la UC. "La verdad que es un buen equipo, que tiene muy claros muchos conceptos, buen juego, con buena salida del fondo, tiene jugadores de buen juego, va a ser un equipo muy peligroso. Ese día tenemos que jugar al máximo para poder sacar un buen resultado. Tienen dos laterales que atacan muy bien, pero nosotros tenemos que presionar, robar la pelota y aprovechar los espacios", sentenció.

Este domingo a las 17:30 horas, Universidad Católica recibirán a los rancaguinos en San Carlos de Apoquindo.