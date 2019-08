Gustavo Quinteros: 'Esperaba a lo mejor alguna otra convocatoria de jugadores de la UC'

Universidad Católica continúa preparando el duelo contra Deportes Antofagasta, que será este domingo a las 15:00 horas en el Calvo y Bascuñán.

En la previa del duelo, Gustavo Quinteros lamentó la lesión de Edson Puch, que aún tiene el tobillo inflamado, tras el duelo ante Universidad de Chile. El DT cruzado aseguró que esperarán a "Comando" hasta el viernes para ver si viaja a Antofagasta. "No está entrenando normal, está tratando de recuperarse. Jugó tocado, en una de las jugadas del partido se volvió a doblar el tobillo. Es un jugador importante para nosotros, esperemos recuperarlo y tenerlo para el fin de semana sino para el próximo. Vamos a esperarlo hasta el día viernes, a veces hacer ingresar a un jugador que está tocado no rinde al máximo este partido, a lo mejor lo perdemos para el siguiente. Vamos a tener una evaluación con el cuerpo médico y si no estamos seguros, es muy probable que vamos a esperar para que esté mejor".

Pero el ex Deportes Iquique no es el único jugador con problemas físicos, en la práctica de hoy, Ignacio Saavedra tuvo que abandonar antes por complicaciones en su rodilla. "Lamentablemente después de aquella lesión en la rodilla, él volvió a entrenar, hizo futbol, todo. Pero no lo veíamos con la misma seguridad. Hoy lamentablemente en una jugada sintió un dolor, espero que no sea nada grave. Es un chico importantísimo para nosotros y es un jugador que aporta muchas cosas, lo vamos a estar acompañando en esta recuperación como lo hacemos con todos".

Gustavo Quinteros también tuvo palabras para la nominación de los dos jugadores de Universidad Católica, César Pinares y Alfonso Parot. "Esperaba a lo mejor alguna otra convocatoria, evidentemente con Parot y con Pinares, y que a lo mejor Puch pudiese haber sido convado. A mí me pone muy contento, porque cada uno de ellos se ganó esa posibilidad, ojalá lo puedan demostrar y poder jugar en la selección para que el entrenador los vea y puedan seguir siendo convcados, más allá que esto nos traiga un inconveniente en el partido de Copa Chile. Estamos contentos que vayan".

Sobre el mismo tema, el entrenador del cuadro de la franja, destacó el crecimiento de Pinares y las habilidades de Parot. "Es un gran momento, Pinares fue de menos a más, le encontramos una posición, le fue muy bien, hizo goles, fue importante para el equipo, yo creo que tuvo un crecimiento futbolístico. Con respecto a Parot, lo conocemos, es un jugador muy fuerte, rápido, buen juego aéreo y centra muy bien".

Universidad Católica por Copa Chile jugará ante Unión La Calera, el domingo 8 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán. Quinteros desestimó la posibilidad de reprogramar el partido. "Está programado así, sabíamos que iba a suceder esto. Cuando está programado nosotros acatamos, me gusta que vayan los jugadores a la selección, espero que cada vez sean más, tendremos que jugar y lo vamos a hacer. Para el partido contra Calera vamos a tener siete jugadores menos, pero estamos dispuestos a jugarlo, nosotros pensamos que es un torneo importante y vamos a tratar de ganar la serie", sentenció.