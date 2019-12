Gustavo Quinteros en su despedida de Universidad Católica: 'Era mi deseo dirigir en México'

Gustavo Quinteros dejó de ser entrenador de Universidad Católica y habló sobre su salida del cuadro cruzado.

El entrenador se despidió del club en medio de una conferencia de prensa. "Me parece que a uno que le tocó llegar a un club tan importante, es lindo salir de la misma manera. Le quiero agradecer a Juan eternamente la posibilidad de haber llegado al club. Al Tati también que gestionó todo para que llegara al club".

Sobre su paso por el equipo, aseguró que cosecharon muy buenos resultados. "Hemos conseguidos resultados maravillosos y no tengo duda que el equipo habría sacado aún más ventajas de la que sacó, incluso en la Copa Chile".

El técnico confirmó que tenía muchas ganas de poder seguir dirigiendo en México. "Era mi deseo dirigir en un medio tan competitivo como México. Irme fue una decisión muy conversada con mi familia. Fui muy feliz aquí".

De todas formas, Quinteros descartó tajantemente que se quiera llevar jugadores al Tijuana. "Sinceramente no he hablado con ningún jugador en particular. Pero no he nombrado a ningún jugador de Católica. Quiero evaluar en primer lugar a todo el plantel y hacer toda la planificación de la temporada".

Sobre un eventual retorno al país para hacerse cargo de la selección chilena. "Hoy siento muchas cosas y no estoy para pensar en eso. Me gustaría sí, pues uno nunca sabe las situaciones que puede tener y me gustaría volver".