Gustavo Quinteros: 'El torneo no está cerrado'

Universidad Católica es puntero del fútbol chileno. Los cruzados están a 10 puntos de Colo Colo que es su máximo perseguidor.

En conferencia de prensa, el entrenador de la UC, Gustavo Quinteros, aseguró que no se sienten campeones y que saben aún no han ganado nada. "El torneo no está cerrado, faltan un montón de puntos en disputa, tenemos que enfrentar nuevamente a los rivales que vienen de atrás, eso nos puede dar la posibilidad de alargar o también que ellos puedan acortar. No se ha ganado nada, el torneo está ahí".

Además, el DT añadió que el partido pasado ante Coquimbo, entraron a la cancha sabiendo que Colo Colo había perdido, ahora volverán a jugar con el resultado de los albos resuelto. Ya que la escuadra de Mario Salas juega el viernes, mientras que el elenco de la franja tiene su partido el sábado. Ante esta situación, Quinteros confesó que le gustaría jugar a la misma hora. "Los 10 puntos no nos relaja ni nos influyen negativamente, pero sí para el partido contra Coquimbo al ya saber los resultados de los que vienen detrás nuestro nos dio una tranquilidad. No nos relajó, pero si nos dio una tranquilidad. A mi me gustaría jugar a la misma hora, que nadie sepa nada de resultados ni nada. Nosotros queremos entrar a la cancha con ese empuje, esas ganas de seguir alargando y seguir ganando, sin pensar que esa noticia nos influya. A lo mejor te pone demasiado contento que los demás no hayan ganado".

Los cruzados recibirán a Everton en San Carlos de Apoquindo. El entrenador de la UC analizó la estrategia de los viñamarinos y aseguró que es diferente a los equipos que los han complicado. "Siempre tenemos en cuenta el rival que enfrentamos. Sabemos que Everton mejoró en los resultados y también en el juego. Su mayor fortaleza son las transiciones de defensa ataque con mucha velocidad, tienen jugadores muy rápidos, muy desequilibrantes. Lo que propuso Iquique, Curicó, Coquimbo fueron similares. Nos costó, vamos a trabajar, pero Everton tiene otra forma de jugar, porque también es un equipo que ataca, yo creo que se va a presentar distinto, vamos a prepararnos para lo que pueda proponer el rival".

Finalmente, Gustavo Quinteros aseguró que el objetivo que tienen es que no se vaya nadie para hacer un buen papel internacional. "La idea es que se queden todos, tener un plantel competitivo, sabemos que no pudimos hacer una presentación digna en copas internacionales. Nos tocó un grupo muy complicado, tenemos que fortalecer y tener distintas alternativas para jugar partidos complicados".

Universidad Católica jugará este sábado ante los Oro y Cielo a las 17:30 horas.