Gustavo Lorenzetti sigue buscando club: 'A la U no puedo volver'

Gustavo Lorenzetti es uno de los ex jugadores de Universidad de Chile que mejores recuerdos dejó entre los hinchas azules.

El volante culminó su vínculo con Nacional de Uruguay y se encuentra buscando club para la próxima temporada.

El argentino conversó con La Cuarta y fue súper honesto al decir que no tiene en sus planes volver a vestir la camiseta azul porque acabó su ciclo. "A la U no puedo volver, eso es un ciclo cerrado para mí, agradezco todo lo que viví, mi salida fue acordada con el club. Pero sí espero que llegue un llamado desde Chile, fue donde hice gran parte de mi carrera, aunque no le cierro las puertas a otros países sudamericanos".

Además confesó que lamentó la salida de Johnny Herrera del equipo universitario. "Lamentablemente coincidió con la salida de varios referentes, como Johnny Herrera, quizás falta cuidar un poco más a los referentes".