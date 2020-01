Gustavo Lorenzetti no seguirá en Nacional y no descartó volver a Chile

Es uno de los últimos referentes de la Universidad de Chile y está sin club. Es la realidad de Gustavo Lorenzetti, volante argentino que dejó Nacional de Uruguay y se encuentra buscando equipo para continuar su carrera durante el 2020 con un posible retorno a Chile entre sus posibilidades.

En conversación con el Canal del Fútbol (CDF), el "duende" comentó que: "escucharé propuestas, no descartó nada, hay países en Europa que son de tercer orden futbolístico como Chipre o Malta, lugares que me gustaría conocer e instalarme para estar con mi familia. De Sudamérica no descarto nada", partió comentando.

"Chile es una de las posibilidades, es el país donde he desarrollado casi toda mi carrera y siempre voy a estar muy cómodo ahí, pero aún de Chile no tengo ninguna propuesta", sostuvo el mediocampista multicampeón con la Universidad de Chile.

Precisamente sobre la U es que Lorenzetti tuvo palabras: "la U está en plena renovación ya desde hace un año, creo que están formando un plantel muy competitivo y seguramente les va a ir muy bien. De la gente sólo tengo palabras de agradecimientos, vivimos etapas muy exitosas, títulos muy importantes y eso queda grabado a fuego en la memoria", dijo.

En la misma línea, sostuvo que: "la camiseta de la U tiene un peso propio, no es fácil. Cuando las cosas no salen hay mucha presión y al no obtener resultados de entrada la mochila cada vez es más pesada. Este año con las incorporaciones que realizaron donde sumaron gente de experiencia y jerarquía, seguramente va a estar en los puestos de arriba", cerró.