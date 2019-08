Guillermo Francella y su lado futbolero: 'Amé a estos tres chilenos en Racing, son descomunales'

El actor Guillermo Francella, presentará su obra "Perfectos Desconocidos" que podrás ver desde el 15 hasta el 17 de agosto en el Teatro Oriente.

En conversación con ADN, el argentino comentó la trama de esta pieza teatral. "Habla de esta invasión de redes, de celulares, de invasión a la privacidad. Ahora todo se sabe, todos se localizan, saben que los lees por el tilde azul. En la obra, la anfitriona de la casa propone un juego a cuatro parejas que van siempre, que si no hay nada que esconder ni mentir, que toda llamada y mensaje de whatsapp los muestren. Es algo bastante perverso. Habla también de los códigos, habla también de las miserias humanas, de haber escondido cosas pero por pudor. Genera carcajadas permanentes, pero después incomidad. La van a pasar muy bien".

Francella conocido hincha de Racing, que suele interpretar a sus personajes como fanáticos de la Academia, comentó el presente de los chilenos que están en el actual campeón del fútbol argentino, Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz. "Los amé a estos tres chilenos, a Mena pobre siempre anda con problemas de lesiones y no tiene continuidad, pero Gabriel Arias es extraordinario y Marcelo Díaz me fascinó, me resultaba inexplicable que no lo convoquen en la selección chilena. Son jugadores descomunales".

Además, el actor se refirió a lo que sufrió el guardameta, tras haber cometido algunos errores en la Copa América con la Roja. "Qué crueldad que hubo con él, un arquero brillante, pero bueno cualquiera comete equívocos, me entristeció que se haya angustiado".

El actor ha salido en películas como "Rudo y Cursi", "El Secreto de sus Ojos", "Corazón de León" y el "El Clan". Además, ha aparecido en series como , "Naranja y Media", "Poné a Francella", "Casados con Hijos" y "El Hombre de tu Vida".