Guarello tras derrota de la U: 'Con este partido, Arias no hubiera sobrevivido'

Juan Cristóbal Guarello analizó la derrota de Universidad de Chile por el duelo de ida de los cuartos de final de Copa Chile ante Cobresal.

El comentarista deportivo criticó el bajo nivel de juego mostrado por los azules. "Por el nivel, tuvo momentos muy malos. En el comienzo, sobre el final de la primera etapa. Los primeros 20 minutos del segundo tiempo, la U no estuvo en cancha".

Por el rendimiento de la defensa, Guarello criticó lo estática que estuvo durante el compromiso. "Asusta lo poco alerta que estuvo su defensa. Fue muy fría, parada, muy pasmada y por momentos haciendo jugadas que no tienen lógica. No se si hubo confusión por la altura, no tengo explicación".

El "Tenor" criticó al exseleccionado Jean Beausejour por su escaso aporte en el partido. "Beausejour tiene que haber hecho el peor partido en mucho tiempo en la U. Sin toque sin atacar, fácilmente desbordable. Cometiendo errores de una liga"

