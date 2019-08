Guarello tras críticas de José Antonio Kast: 'Sugiero que vaya a buscar un diccionario de la RAE'

Juan Cristóbal Guarello le mandó un mensaje a José Antonio Kast tras citar su columna sobre el "Comandante Ramiro" a través de un tweet.

El "Tenor" escribió en el diario La Tercera la historia de Hernández Norambuena cuando jugó un torneo de fútbol y compartió junto al exseleccionado Juan Carlos Letelier. "Es contar la historia de dos hombres que se conocen y luego se separan. Uno termina en la revolución y el otro en la selección chilena".

Sin embargo, Guarello le mandó un mensaje al candidato presidencial, pues a través de un tweet, el político no entendió el uso del concepto "rocambolesco". "No tiene un solo elogio a Hernández Norambuena. Pero a José Antonio Kast le molesta la palabra rocambolesco, como si eso fuera un elogio o un atenuante. Sugiero que vaya a buscar un diccionario de la RAE, pues dice que rocambolesco es un dicho de una circunstancia o hecho en serie, extraordinario, exagerado o inverosímil. No veo el elogio, por eso le digo a José Antonio Kast y sus seguidores reales, no a los imaginarios, bots o creados computacionalmente que entiendan el significado de rocambolesco".

