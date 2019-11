Guarello en contra de las protestas de barras de fútbol: 'No son interlocutores válidos'

Juan Cristóbal Guarello criticó la postura de las barras bravas de querer impedir el retorno del fútbol chileno.

En "Los Tenores", el periodista deportivo aseguró que no son representativos de la hinchada global de los clubes. "Las barras bravas no son interlocutores válidos porque no tienen estructuras democráticas. Quien elige al líder de una barra".

Considerando los antecedentes de violencia que registran algunas hinchadas, Guarello aseguró que se está actuando con hipocresía. "No vengan a hablar de unión de barras si se agarran a balazos siendo de equipos contrarios, o golpean y apuñalan a hinchas. Aquí hay una hipocresía muy grande".

Además, criticó el hecho que impidan jugar los partidos, asegurando que perjudica a los jugadores. "La barra es hincha de la barra. Denle una alternativa a los jugadores para sobrevivir. Le están impidiendo a los jugadores comer".

