Guardiola respaldó a Bravo tras expulsión: 'Creemos mucho en él, es la alternativa que tenemos'

Pep Guardiola habló sobre laexpulsión de Claudio Bravo en el empate del Manchester City ante el Atlanta por la Champions League.

El entrenador catalán aseguró que el cambio Ederson-Bravo fue por razones físicas. Sin embargo, tras la expulsión, valoró el ímpetu de Walker por ponerse al arco. "No sé si llegará a tiempo ante el Liverpool. Es algo muscular, nada es grave pero no estaba cómodo en los últimos minutos del primer tiempo y para evitar riesgos decidimos hacer la sustitución. ¿Meter a Walker? Lo hablamos sobre la marcha. No habíamos pensado en ello pero Xabi Mancisidor, el entrenador de porteros nos sugirió a Walker por su coraje, porque es rápido y tuvimos suerte de que tan solo concedimos un remate a puerta desde que entró. Le felicito por su carácter, por el deseo de ayudar al equipo".

De todas formas, respaldó a Bravo pese a su cometido y aseguró que no tiene problemas para que juegue el fin de semana. "Si Ederson puede jugar el domingo jugará Ederson y si no lo hará Claudio Bravo. Es la alternativa que tenemos. Creemos mucho en él y si tiene que jugar no hay problema. No veo dónde está el problema. Le conozco, ¿por qué tendría que tener dudas sobre alguno de los jugadores de mi plantilla? Hemos tenido problemas desde el primer año, situaciones increíbles que hemos tenido que sobreponernos en el pasado reciente y también ahora. Espero que algunos jugadores se puedan recuperar para los próximos partidos y eso es todo".