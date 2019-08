Guardiola le deseó suerte a Alexis en el Inter: 'Es un tipo increíble, humilde y un luchador'

El fichaje de Alexis Sánchez en el Inter de Milán no ha dejado indiferente a nadie en Europa. La salida del delantero desde el Manchester United al cuadro "lombardo" tiene contentos a varios, uno de ellos a Pep Guardiola.

El entrenador español del Manchester City comentó el fichaje del chileno en el Inter y aseveró que: "lo conozco. Trabajamos juntos en Barcelona. Le tengo un afecto especial como jugador, por supuesto, pero especialmente como ser humano. Es un tipo increíble, humilde y un luchador", partió.

"Así que ahora decidió irse a Italia con uno de los mejores equipos de Europa con el Inter en este momento, con un increíble entrenador como Antonio Conte, y estoy bastante seguro de que les irá bien", agregó Guardiola.

Respecto a las críticas que recibió Alexis en su paso por el United, Guardiola comentó que: "los equipos de fútbol no dependen de un jugador. Usted juzga que fue un fracaso solo para Alexis, pero hay muchas razones", le respondió a uno de los periodistas.

"No juegan solos, no es tenis, no es golf. Para jugar con 10 jugadores contra un sistema, contra oponentes, contra muchas, muchas cosas que están involucradas en el desempeño de un jugador en el equipo", agregó el español con quien Alexis coincidió en el FC Barcelona.