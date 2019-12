Grupo Pachuca ve cada vez más lejos a Edson Puch de la UC: En Colo Colo estarían más cerca

La teleserie por Edson Puch sumó este martes un nuevo capítulo. Esto luego de que el Grupo Pachuca, dueño del pase del delantero, aseguró que la Universidad Católica no ha hecho una nueva oferta por el ariete y de paso confirmando que estaría más cerca de Colo Colo.

En conversación con El Mercurio, un directivo del cuadro mexicano aseguró que: "desde la primera oferta, que fue una vergüenza, Católica no ha vuelto a comunicarse con nosotros. Siempre hacen lo mismo y son prácticas que no nos gustan, y por lo mismo, somos categóricos en decir que en esos términos, el jugador no va a ir a la Católica".

A la espera y con bastante cautela espera Colo Colo. Los albos, que ya llevan cuatro refuerzos confirmados no se detienen y quieren ir con todo por la temporada 2020: "después de la presentación de Leonardo Valencia, nos comunicamos con ellos y nos dijeron que siguen dispuestos a pagar por Puch", dijo la misma fuente desde México.

Cual sea el destino del delantero, Edson Puch deberá sumarse a los trabajos de pretemporada de la UC este jueves tras las fiestas de navidad, teniendo en cuenta que su contrato vence el 31 de diciembre.