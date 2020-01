Gonzalo Jara recordó su polémica con Edinson Cavani: 'Lo haría de nuevo, siempre'

Gonzalo Jara vive un buen presente en Estudiantes de La Plata defendiendo la camiseta del cuadro pincharrata.

En conversación con Secta Deportiva, El zaguero que es uno de los históricos de la selección chilena elogió la metodología de trabajo de su técnico Gabriel Milito. "Después de Bielsa, Gabriel es lo mejor que he tenido en habilidad, juego, conceptos que entrega. Me encanta porque todos los días te entrega un entrenamiento diferente. A mis 34 años me entrega conceptos diferentes".

Ante la pregunta del incidente con Edinson Cavani, Jara confirmó que repetiría su actuar por defender a la selección chilena. "Siempre, obvio. Antiguamente había cosas peores, pero hoy con las cámaras es un poco más difícil. Los argentinos y uruguayos saben de eso. Me pasó a mí, lamentable".

Analizando su presente en el fútbol argentino, el defensor escogió a su jugador e hinchada favorita. "Me encanta Bebelo Reynoso. Me llamó la atención la hinchada de Boca, cantan más y se ven bonitos cantando".